Ученик Плющенко — о золоте первенства Москвы: тренер не знал, что я пойду на «пятиквадку»

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский высказался о своём камбэке на первенстве Москвы — 2026.

— В итоге вы на первенстве Москвы поднялись с пятого места после короткой на итоговое первое. Какие впечатления от золота? Что думаете про произвольную программу?

— По поводу произвольной программы вообще доволен, вращения все четвёртого уровня, кроме одного. Пять четверных сделал, рад! Тренеры поздравили с победой.

— Как долго готовили «пятиквадку»?

— Недолго. Все-то думали, что я пойду четыре четверных делать, но в мыслях у меня было совсем другое — пять четверных.

— Вы по ходу проката перестроили контент? Советуетесь ли с тренерами по такому поводу?

— Я иногда того контента, который на бумаге, не придерживаюсь. То есть понимаю, что если по силам всё хорошо, то могу что-то переделать в ту или иную сторону. Сергей Андреевич [Алексеев] даже не знал, что я пойду даже в тот же самый четверной лутц.

— Какие мысли насчёт камбэка? Как настраивались на произвольную после короткой программы?

— После короткой программы настроение вообще было… Не вау. Рад, что хотя бы попал на первенство России старшего возраста, уже доволен. Насчёт настроя — просто поспал с этими мыслями, что надо делать свою работу, вот и всё, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.