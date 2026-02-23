Ученик Плющенко: угарнул, что на первенстве Москвы меня награждала бронзовый призёр ЧР

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский рассказал о своих взаимоотношениях с бронзовым призёром чемпионата России — 2026 Марией Захаровой.

— На первенстве Москвы на награждении вам вручала призы Мария Захарова (фигуристка и бронзовый призёр чемпионата России. – Прим. «Чемпионата»). Знали, что у неё будет такая роль?

— Честно говоря, я не знал. Какая реакция была? Посмеялся, угарнул немного. С Машей у нас дружеские отношения.

— А за её выступлениями на чемпионате России по прыжкам следили?

— Да, я после своего выступления пошёл смотреть. Обидно, что на второй день она как-то не очень себя хорошо показала. А так четверной тулуп у неё хороший, нравится, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.