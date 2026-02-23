Ученик Плющенко Сарновский — о победе на прыжковом турнире: я был фаворитом на бумаге

Ученик Евгения Плющенко российский фигурист Никита Сарновский оценил свою победу на чемпионате России по прыжкам — 2026.

— На прыжковом турнире вы стали победителем. Как готовились к нему?

— На шоу напрыгал прыжки. У меня прыжки и так были более-менее. А там они просто понадобились в нужное время и в нужном месте.

— Какие эмоции от золота сейчас, спустя время?

— Эмоции только положительные. Приятно, что прокаты были более-менее.

— Как долго готовили секвенцию лутц — аксель — аксель к тому турниру? Тут вы, кстати, прыгнули похожую комбинацию (Никита исполнил 4Lz+3A+3A на чемпионате России по прыжкам и 4Lz+3A+2A в произвольной программе на первенстве Москвы. — Прим. «Чемпионата»).

— Прям долго готовил. Я её напрыгивал очень долго. И сейчас её просто… Никто не думал, что я пойду в четверной лутц — тройной аксель. Все думали, что сделаю более упрощённый контент. Потом по силам понял, что можно попробовать.

— Как отреагировали тренеры на победу на чемпионате России по прыжкам?

— Сказали, что молодец, сделал то, что надо было.

— Ожидали ли свою победу на прыжковом турнире?

— Как мне сказали, я был фаворитом на бумаге. Но я даже не заглядывал наперёд, я просто понимал, что если всё своё сделаю, то победа может быть, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.