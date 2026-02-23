Чемпион России по прыжкам рассказал, почему не участвовал в соревновании дуэтов на турнире

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский ответил, почему на ЧР по прыжкам не участвовал в турнире дуэтов.

— Смотрели выступления дуэтов на чемпионате по прыжкам? Почему вам не удалось поучаствовать?

— Да, смотрел. Насчёт участия — не знаю. Это тот секрет, который до сих пор мне неизвестен. Но как будто бы это и хорошо, что меня не было в дуэте. Сил больше осталось на второй день.

— Хотели бы выступить? И с кем?

— Да, интересно. С кем угодно, с любым было бы здорово попробоваться в таком дуэте. Прикольная коллаборация получилась бы.

— А Мария Захарова вам не предлагала выступить в дуэте?

— А я говорю, сам не знал по поводу дуэтов, для меня это была новинка. Да я даже не знаю, как они отбирались. Если бы мне предложили, я бы с радостью согласился, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.