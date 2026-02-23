Чемпион России по прыжкам Сарновский ответил, на что потратит призовые с победы на турнире

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский рассказал о своём отношении к призовым деньгам с турниров.

— Вы говорили, что потратите призовые на ремонт машины. Переделали, что хотели?

— Я перепутал тогда (смеётся). Я хотел сказать, что на тюнинг, но потом подумал, что машина ещё в рабочем состоянии. Там ничего не надо менять. Подумал, что просто отложу их на какой-то другой момент.

— Вообще, на что обычно тратите призовые с соревнований?

— Иногда можно на вещи потратить. Больше я тратил на отдых, откладывал на него и на машину. Сейчас больше, наверное, на одежду потрачу, потому что тоже сделать себе приятно можно.

— Как у вас машина появилась?

— Просто долго зарабатывал. Даже долго копил, так скажем. В итоге прошлым летом купил и как раз тогда сдал на права. Папа на ней ездил, смотрел состояние, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.