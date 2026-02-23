Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион России по прыжкам Сарновский ответил, на что потратит призовые с победы на турнире

Чемпион России по прыжкам Сарновский ответил, на что потратит призовые с победы на турнире
Комментарии

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский рассказал о своём отношении к призовым деньгам с турниров.

— Вы говорили, что потратите призовые на ремонт машины. Переделали, что хотели?
— Я перепутал тогда (смеётся). Я хотел сказать, что на тюнинг, но потом подумал, что машина ещё в рабочем состоянии. Там ничего не надо менять. Подумал, что просто отложу их на какой-то другой момент.

— Вообще, на что обычно тратите призовые с соревнований?
— Иногда можно на вещи потратить. Больше я тратил на отдых, откладывал на него и на машину. Сейчас больше, наверное, на одежду потрачу, потому что тоже сделать себе приятно можно.

— Как у вас машина появилась?
— Просто долго зарабатывал. Даже долго копил, так скажем. В итоге прошлым летом купил и как раз тогда сдал на права. Папа на ней ездил, смотрел состояние, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Эксклюзив
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android