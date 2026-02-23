Скидки
«Она себя не исчерпала». Лакерник — о возвращении Камилы Валиевой

«Она себя не исчерпала». Лакерник — о возвращении Камилы Валиевой
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт, отметив, что хотел бы вновь увидеть фигуристку на соревнованиях.

«Возвращение Валиевой? Я её на льду не видел, не знаю, как она смотрится. Поэтому очень бы хотелось, чтобы она вернулась. Потому что она себя не исчерпала. И ей, конечно, было бы очень интересно, если бы после всех этих напастей и передряг она смогла выйти на высокий уровень. Но это желание, а возможности надо оценивать», – приводит слова Лакерника Sport24.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. В январе фигуристка исполнила на одной из тренировок каскад четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

