Чемпион России по прыжкам: мне не хватает второй оценки. Всегда и везде буду это твердить

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский ответил, что он хотел бы улучшить в своей карьере.

— На ваш взгляд, повысилось ли к вам внимание после этого? Читаете ли комментарии в соцсетях?

— Я думаю, да, повысилось. Некоторые поздравили, приятно. А комментарии я нигде не читаю, ни под какими постами. Мне просто не очень интересно.

— Как на критику реагируете?

— Смотря от каких людей. От диванных аналитиков? Ох! Я критику не читаю. То есть, если мне говорят в лицо люди, которые для меня имеют значение в том или ином смысле, я всегда принимаю эту критику и пытаюсь исправиться. Если это люди, которые в каком-то другом положении, я даже не читаю и не хочу даже слушать.

— На ваш взгляд, чего вам глобально не хватает как фигуристу?

— Второй оценки. Ну, я всегда это буду повторять, твердить везде. Второй оценки нет, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.