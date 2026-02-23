Чемпион России по прыжкам — о травме в начале сезона: было страшно заходить на тройные

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский подробно рассказал о травме, которую он получил в начале сезона.

— В октябре вы говорили, что у вас была травма голеностопа. Как сейчас у вас со здоровьем?

— Ох, про здоровье я не говорю, чтобы не сказать лишнего и не сглазить.

— Как вы вообще получили ту травму? Навернулись с какого-то прыжка?

— По своей же неосторожности. Даже не с прыжка навернулся, а толчок был не совсем уж приятный.

— Было ли тяжело тренироваться, выступать с той травмой?

— Конечно. Там сразу уходит нагрузка, подготовка сразу же в минус. Ты ходишь и думаешь только о своей травме, нежели о прокатах.

— Вы говорили, что у вас травма правой ноги. Насколько трудно было восстанавливать прыжки с той ноги?

— То, что я не прыгал два месяца, было очень… Нога отвыкла и мозг отвык, что надо прыгать ещё и с правой ноги. Первые дня два вообще летал как… Непривычно было, в общем.

— Было ли страшно заходить на какие-то элементы?

— На тройные больше было страшно. На четверные спокойно заходил.

— Как вас поддерживал тренерский штаб в такой непростой период? Как залечивали ту травму?

— Говорили, что надо полечиться, своим чередом. Со спортивным врачом лечился, который в академии. Он говорил, что и как делать, какие упражнения ЛФК. Все компрессы делал, то есть всё, нога залечилась, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.