Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дед Малинина — о провале внука на ОИ: из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо

Дед Малинина — о провале внука на ОИ: из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Валерий Малинин, родной дед двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина, прокомментировал провальное восьмое место внука в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин был абсолютным фаворитом соревнований перед их стартом, однако провально представил свою произвольную программу.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Он всё равно молодец. У него бывали ошибки, но он быстро спохватывался и программу докатывал успешно. А тут просто развалился. Меня беспокоили хвалебные фанфары. Из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо. На божничку посадили. Так нельзя. А вторая ошибка — тренерская. Нельзя было ставить его на две программы. Нужно было или на командник, или на личное. Он не готов физически, психологически неустойчив для этого.

Мне кажется, Илья пошёл на четверной аксель и не совладал. Если спортсмен рассчитывает на элемент, а тот не получается, он порой не может перестроиться и держит неудачу в голове. Начинает плохо готовиться к следующему элементу и так далее. А так нельзя. Если начал программу и ошибся, нужно отпустить негатив и дальше катать», — приводит слова Валерия Малинина «Новосибирск онлайн».

Материалы по теме
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android