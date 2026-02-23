Дед Малинина — о провале внука на ОИ: из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо

Тренер по фигурному катанию Валерий Малинин, родной дед двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина, прокомментировал провальное восьмое место внука в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин был абсолютным фаворитом соревнований перед их стартом, однако провально представил свою произвольную программу.

«Он всё равно молодец. У него бывали ошибки, но он быстро спохватывался и программу докатывал успешно. А тут просто развалился. Меня беспокоили хвалебные фанфары. Из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо. На божничку посадили. Так нельзя. А вторая ошибка — тренерская. Нельзя было ставить его на две программы. Нужно было или на командник, или на личное. Он не готов физически, психологически неустойчив для этого.

Мне кажется, Илья пошёл на четверной аксель и не совладал. Если спортсмен рассчитывает на элемент, а тот не получается, он порой не может перестроиться и держит неудачу в голове. Начинает плохо готовиться к следующему элементу и так далее. А так нельзя. Если начал программу и ошибся, нужно отпустить негатив и дальше катать», — приводит слова Валерия Малинина «Новосибирск онлайн».