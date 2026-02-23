Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион России по прыжкам — о четверном акселе: пока его не чувствую, не ощущаю

Чемпион России по прыжкам — о четверном акселе: пока его не чувствую, не ощущаю
Комментарии

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский высказался попытках исполнить четверной аксель.

— Не так давно вы попытались исполнить четверной аксель на одном из шоу Евгения Плющенко. Как решили зайти на этот элемент? Почему не удалось выехать, как думаете?
— Это было больше спонтанно. Понял, что если у меня есть возможность, то почему бы не попробовать. Понимал, что я его не сделаю, вкрутиться-то я вкрутился, а дальше не знаю как. Я пока его не чувствую, не ощущаю.

— Сейчас тренируете четверной аксель?
— Нет, не тренирую. Планирую ли дальше пытаться на шоу? Сейчас в сезоне — нет, в межсезонье — посмотрим.

— На соревновании не планировали попытаться прыгнуть его?
— Нет, пока нет. Если буду понимать, что ни на что не претендую, то можно будет зайти на него.

— На каких шоу мы сможем вас увидеть?
— Сейчас на шоу в Екатеринбурге буду, оно пройдёт 7 марта. Дальше посмотрим, как будет.

— В связи с этим как будет проходить подготовка к первенству России старшего возраста?
— Своим уже чередом. Ну то есть у меня ещё две-три недели будет, спокойно подготовлюсь. Всё хорошо будет, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Эксклюзив
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android