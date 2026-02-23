Ученик Плющенко — о совмещении шоу и стартов: спишь мало, утром тренируешься сонный

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский высказался о совмещении ледовых шоу и официальных стартов.

— Вы постоянно принимаете участие в шоу Евгения Плющенко. А с чего всё началось? Как вы попали в них?

— Пришёл к Евгению Викторовичу в группу, он сказал: «Не хотите попробовать в шоу?» Это хороший опыт выступлений на публике, плюс всегда приятно подзаработать.

— Какое у вас было первое шоу? Что за роль вам дали?

— Золушка, а роль — гном. В том шоу вроде было четыре гнома, я со своим братом исполнял эту роль. Впечатления положительные от того шоу. Любимый номер, который исполнял? Все номера хорошие, в которых участвовал, я пытаюсь принести свой вклад в общее дело, свои эмоции.

— Каково вам выступать на шоу? Что вам дал такой опыт в профессиональную карьеру?

— Я кайфую от атмосферы, от компании, от людей. Что я нахожусь в той или иной компании, где мне очень приятно быть. По поводу опыта — не бояться людей, публики на соревнованиях, вроде этапов Гран-при, чемпионата России.

— Какое шоу вам запомнилось больше всего?

— Первый «Союз чемпионов», когда мы были в Питере. Это было, когда Женя Семененко, как мы все помним… (На том шоу Евгений Семененко упал с четверного прыжка и его увезли со льда на носилках. — Прим. «Чемпионата»). Вообще было настроение ужасное, но больше всего запомнилось именно это шоу.

— А есть самое яркое и положительное воспоминание?

— Да от всех шоу положительные эмоции. Я больше всего кайфую от дружеской атмосферы, от всей рутины, когда ты сидишь на репетиции и вроде устал, а вроде бы и весело. И ты это больше всего запоминаешь.

— Как удаётся совмещать шоу и соревнования?

— Спокойненько ночью репетируем, потом спим и утром уже спокойно на тренировках катаемся. Это вообще не составляет никакого труда. Правда, режим портится — вот это самое плохое. Спишь мало, выходишь на утреннюю тренировку сонный, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.