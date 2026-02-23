«Надеюсь, его это только разозлит и раскочегарит». Дед Малинина — о 8-м месте Ильи на ОИ

Тренер по фигурному катанию Валерий Малинин, родной дед двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина, ответил, сможет ли его внук оправиться от личного провала на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин был абсолютным фаворитом соревнований перед их стартом, однако провально представил свою произвольную программу и занял итоговое восьмое место, что стало абсолютной сенсацией.

«Он амбициозный парень, и я надеюсь, его это только разозлит и раскочегарит. Он должен пойти дальше. Я вижу его технические способности, они действительно обалденные. Он многое может. Он вставляет сложные элементы, придуманные им, не боится трудностей, всё у него будет», — приводит слова Валерия Малинина «Новосибирск онлайн».