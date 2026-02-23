«Надеюсь, его это только разозлит и раскочегарит». Дед Малинина — о 8-м месте Ильи на ОИ
Поделиться
Тренер по фигурному катанию Валерий Малинин, родной дед двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина, ответил, сможет ли его внук оправиться от личного провала на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин был абсолютным фаворитом соревнований перед их стартом, однако провально представил свою произвольную программу и занял итоговое восьмое место, что стало абсолютной сенсацией.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Он амбициозный парень, и я надеюсь, его это только разозлит и раскочегарит. Он должен пойти дальше. Я вижу его технические способности, они действительно обалденные. Он многое может. Он вставляет сложные элементы, придуманные им, не боится трудностей, всё у него будет», — приводит слова Валерия Малинина «Новосибирск онлайн».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
19:20
-
18:55
-
18:55
-
18:51
-
18:31
-
18:05
-
17:45
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:40
-
15:36
-
15:35
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
06:34
-
06:27
-
06:23
-
06:11
-
04:36
-
04:08
-
00:38
- 22 февраля 2026
-
23:34
-
22:43
-
22:24
-
19:40
-
19:30
-
18:42
-
17:48
-
17:44