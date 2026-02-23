Загитова: восемь лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост по случаю восьмилетия победы на Олимпийских играх.

«Восемь лет назад, 23 февраля, произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь, — я выиграла Олимпийские игры. Это был незабываемый день, полный эмоций, радости и веры.

Хочу сказать огромное спасибо моей семье — за поддержку, любовь и терпение, за то, что всегда верили в меня. Спасибо моим тренерам — за огромный труд, за бесконечное терпение и за то, что научили бороться до конца.

Спасибо моей стране — за возможность представлять Россию на такой высокой арене. И отдельное спасибо моим болельщикам — вы были со мной во всех моментах: и в радости, и в трудные времена. Ваша поддержка вдохновляет и помогает двигаться вперёд. Эти воспоминания остаются в сердце навсегда», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.