Фигурное катание

Чемпион России по прыжкам Сарновский поделился эмоциями от участия россиян в ОИ-2026

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский поделился эмоциями от участия россиян в Олимпийских играх — 2026.

— Одновременно с первенством Москвы проходила Олимпиада. Какие у вас эмоции от того, что наши спортсмены всё-таки смогли выступить на Играх?
— Приятно видеть, что хотя бы кто-то выступает на международном уровне, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

