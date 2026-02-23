Скидки
Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке

Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) в День защитника Отечества, 23 февраля (официально выходной день в России) чисто исполнила прыжок ультра-си — четверной лутц на тренировке. Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила.

«У многих эта неделя началась с выходного, у меня с тренировки, с четверного лутца», — подписала видео Трусова.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын.

