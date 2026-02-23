Скидки
«Чувствовал себя немного лишним». Глейхенгауз поделился впечатлениями от Олимпиады-2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, подвёл итоги своего пребывания на Олимпиаде-2026 в Италии, где его ученица Аделия Петросян заняла шестое место.

«Олимпиада-2026 завершена!

Пора возвращаться домой и продолжать заниматься любимым делом! Расскажу немного про свои ощущения: они личные и субъективные.

Олимпиада – это всегда праздник спорта, и в этот раз тоже так было, но я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало. При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: «До встречи на чемпионате мира», а ты такой: «Нет, мой друг, нет».

Хочется уже, чтобы эти четыре года закончились чемпионатом мира и следующий олимпийский цикл мы прошли, выступая на всех международных соревнованиях!» — написал Глейхенгауз в своём телеграм-канале.

