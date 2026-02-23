Алёна Леонова считает, что Камила Валиева постарается попасть на Олимпиаду-2030

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова считает, что российская фигуристка Камила Валиева имеет шансы выступить на Олимпийских играх — 2030.

«Сложно сказать, как сложится. Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, и сегодняшние юниорки — Лидия Плескачёва, Елена Костылева, да и много кто. Это будут юниорки, которые добиваются высоких результатов на своём уровне. Дай бог им донести всё это до взрослого уровня, чтобы они поехали на Олимпиаду сильными и на две головы выше, чем остальные», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Камила Валиева на своём первом после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил турнире исполнила сольный четверной тулуп. Спортсменка приняла участие в чемпионате России по прыжкам.