Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Леонова считает, что Камила Валиева постарается попасть на Олимпиаду-2030

Алёна Леонова считает, что Камила Валиева постарается попасть на Олимпиаду-2030
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова считает, что российская фигуристка Камила Валиева имеет шансы выступить на Олимпийских играх — 2030.

«Сложно сказать, как сложится. Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, и сегодняшние юниорки — Лидия Плескачёва, Елена Костылева, да и много кто. Это будут юниорки, которые добиваются высоких результатов на своём уровне. Дай бог им донести всё это до взрослого уровня, чтобы они поехали на Олимпиаду сильными и на две головы выше, чем остальные», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Камила Валиева на своём первом после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил турнире исполнила сольный четверной тулуп. Спортсменка приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

Материалы по теме
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android