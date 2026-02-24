Туктамышева завлекала партнера, Куница настраивал Косторную на прокат. Фото с шоу

В Москве прошла съёмка выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Новый «Ледниковый период» с россыпью звёзд фигурного катания – уже на ваших экранах! 10 чемпионок встали в пару с представителями мира искусства и спорта. Легендарное трио Трусова – Щербакова – Косторная, молодые титулованные танцорши Степанова и Худайбердиева, вернувшаяся в «Ледниковый» в новом амплуа Акатьева – в новом сезоне безусловно есть на кого посмотреть.

Ледниковый период. Результаты четвёртого выпуска:

1-4. Александра Степанова и Иван Скобрев — 12,00 балла.

1-4. Алёна Косторная и Никита Ушнев — 12,00.

1-4. Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов — 12,00.

1-4. Татьяна Волосожар и Семён Елистратов — 12,00.

5-6. Евгения Тарасова и Георгий Славороссов — 11,98.

5-6. Софья Акатьева и Артур Каспранов — 11,98.

7. Анна Щербакова и Константин Раскатов — 11,90.

8. Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский — 11,88.

9. Александра Трусова и Иван Жвакин — 11,80.

10. Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков — 11,68.

Лучшие кадры со съёмок выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.