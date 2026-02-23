Скидки
«Его засудили». Родионенко — о результате Гуменника на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что фигуриста Петра Гуменника засудили на Олимпийских играх — 2026. Россиянин занял шестое место.

«Я болельщик фигурного катания, и я очень возмущена судейством нашего фигуриста на Олимпиаде. Очевидно, что Петра Гуменника засудили. Думаю, был некий сговор среди судей. Международный олимпийский комитет должен реагировать на такие ситуации. Судейством возмущалась же не только Россия, но и другие страны заметили странные оценки. Это просто вопиющее безобразие и беспредел! Гуменнику не было равных, а некоторые судьи просто закрыли глаза на его блестящее выступление. Нашему фигуристу не дали соревноваться в честной борьбе», — приводит слова Родионенко «ВсеПроСпорт».

