Михаил Шайдоров назвал ведущие страны в фигурном катании, не упомянув Россию и Казахстан

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о развитии фигурного катания в Казахстане.

«Если мы говорим о развитии фигурного катания в Казахстане и подготовке спортсменов уровня сборной, важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. Там всё работает системно, и это напрямую влияет на результат», — приводит слова Шайдорова Tengrinews.

Шайдоров выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав по сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.