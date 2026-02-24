Пётр Гуменник вернулся в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026
Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник вернулся в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен прилетел в Санкт-Петербург.
Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место. Золото Олимпийских игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.
