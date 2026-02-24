Аделия Петросян прилетела в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка прилетела в Москву.

В личном турнире в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место. Среди женщин олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Алиса Лью. Серебряную награду выиграла японка Каори Сакамото, бронзу взяла ещё одна японка Ами Накаи.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.