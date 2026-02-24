Скидки
Аделия Петросян прилетела в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка прилетела в Москву.

В личном турнире в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место. Среди женщин олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Алиса Лью. Серебряную награду выиграла японка Каори Сакамото, бронзу взяла ещё одна японка Ами Накаи.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

