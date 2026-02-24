Скидки
Фото: Пётр Гуменник в аэропорту Санкт-Петербурга с цветами и подарками

Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник вернулся в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен прилетел в Санкт-Петербург и в аэропорту его тепло встретили российские фанаты, подарив цветы и приятные презенты.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место. Золото Олимпийских игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Комментарии
