Пётр Гуменник назвал главное впечатление за время Олимпиады в Милане

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник после возвращения в Россию назвал самые яркие впечатления от Олимпиады-2026 в Милане.

«Самое яркое впечатление от Олимпиады? Наверное, прокат произвольной. Всегда в прокате впечатления очень яркие, в этот раз особенно. Время как будто немного замедлилось, впитывал по максимуму все впечатления.

Первое чувство после проката? Я был немножко удивлен. Я думал, что если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции и мне нужно будет только сдерживаться. Но на самом деле, я остался более-менее спокоен, пришлось самому стараться выдавать эмоции в финале программы», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.