Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник назвал главное впечатление за время Олимпиады в Милане

Пётр Гуменник назвал главное впечатление за время Олимпиады в Милане
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник после возвращения в Россию назвал самые яркие впечатления от Олимпиады-2026 в Милане.

«Самое яркое впечатление от Олимпиады? Наверное, прокат произвольной. Всегда в прокате впечатления очень яркие, в этот раз особенно. Время как будто немного замедлилось, впитывал по максимуму все впечатления.

Первое чувство после проката? Я был немножко удивлен. Я думал, что если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции и мне нужно будет только сдерживаться. Но на самом деле, я остался более-менее спокоен, пришлось самому стараться выдавать эмоции в финале программы», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Материалы по теме
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android