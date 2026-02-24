Гуменник рассказал, что надеется выступить на международных стартах в следующем сезоне

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о своих планах на будущее на фоне возвращения в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— Какие спортивные планы — чемпионат мира, следующая Олимпиада?

— Пока план — финал Гран-при России, самое первое соревнование, которое будет в марте. На этот чемпионат мира нас ещё не допустили, буду надеяться, что в следующем сезоне получится на каких-то международных соревнованиях выступить. Если так, то буду к ним готовиться, как-то прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.