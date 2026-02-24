Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник рассказал, что надеется выступить на международных стартах в следующем сезоне

Гуменник рассказал, что надеется выступить на международных стартах в следующем сезоне
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о своих планах на будущее на фоне возвращения в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— Какие спортивные планы — чемпионат мира, следующая Олимпиада?
— Пока план — финал Гран-при России, самое первое соревнование, которое будет в марте. На этот чемпионат мира нас ещё не допустили, буду надеяться, что в следующем сезоне получится на каких-то международных соревнованиях выступить. Если так, то буду к ним готовиться, как-то прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Материалы по теме
Гуменник выпустил пост с благодарностью за поддержку на ОИ-2026
Истории
Гуменник выпустил пост с благодарностью за поддержку на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android