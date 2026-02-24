Гуменник рассказал, как совмещает фигурное катание и учёбу в ИТМО

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник объяснил, как ему удаётся совмещать спортивную карьеру с учёбой в университете ИТМО.

— Почему выбрал учиться на специальности, связанной с информатикой?

— Потому что мне понравился вуз ИТМО и это была лучшая специальность, куда мне хватило баллов. Как удаётся совмещать? Я занимаюсь фигурным катанием и чтобы переключиться, начинаю учиться», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Ранее стало известно, что Гуменник вернулся в Россию после Олимпийских игр 2026 года в Италии. Пётр завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.