«Такого приёма я не ожидал». Гуменник – о встрече в России после прилёта с Олимпиады-2026

«Такого приёма я не ожидал». Гуменник – о встрече в России после прилёта с Олимпиады-2026
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился впечатлениями о том, как его встретили в России после прилёта с Олимпиады-2026 в Италии. По прилете Гуменника встретили журналисты и болельщики и подарили ему цветы.

«Ожидали ли, что меня так встретят? Меня предупредили, но такого приёма я не ожидал. Как удалось сохранить олимпийское спокойствие? Благодаря хорошей стратегии. В первый день я был немного рассеян, потому что увидел много друзей, всяких развлечений. Потом пришлось немного сконцентрироваться, чтобы прийти к выступлению в хорошей форме», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

