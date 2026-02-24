Скидки
«Миша Шайдоров — большой молодец». Гуменник оценил выступления соперников на Олимпиаде

Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился впечатлениями от выступления победителя Олимпийских игры 2026 года в Италии казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова. По итогам короткой и произвольной программ представитель Казахстана набрал 291,58 балла.

«Как могу оценить выступления соперников? Мне кажется, все и так видели. Я даже не всё выступления соперников на Олимпиаде посмотрел. Это было удивительно, результат невообразимый. Лучше всех откатал Миша Шайдоров, он сделал всё, большой молодец. В такой ситуации, когда лидеры допустили ошибки, он смог реализовать свою программу и свой шанс по максимуму использовал, смог стать олимпийским чемпионом. Общались ли мы? Да, немножко общались», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Гуменник рассказал, как совмещает фигурное катание и учёбу в ИТМО
