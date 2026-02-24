Скидки
Гуменник рассказал, как смог привезти олимпийские сувениры

Гуменник рассказал, как смог привезти олимпийские сувениры
Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как ему удалось привести олимпийские сувениры с Игр-2026 в Италии. 24 февраля Гуменник прилетел из Италии в Москву.

«Какие сувениры привёз? Все, думал, что не смогу всё увезти, но всё упаковал, костюм трансформера утрамбовал и смог привезти. У меня было два чемодана и ручная кладь, два чемодана, потому что больше нельзя», — сказал Гуменникк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

