«Сделал всё, что мог». Гуменник о своём выступлении на Олимпиаде

Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник кратко оценил своё выступление на Олимпийских играх года в Италии, а также поделился, как будет проводить первый день в России после возвращения с Игр-2026.

«Родители всегда волнуются на всех соревнованиях, Олимпийские игры не исключение. Всегда были с ними на связи. Своим выступлением доволен, сделал всё, что мог, к чему готовился, то и показал.

Как планирую провести первый день дома? Сегодня у брата День рождения, наверное, будем отмечать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

