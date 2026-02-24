«Сделал всё, что мог». Гуменник о своём выступлении на Олимпиаде

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник кратко оценил своё выступление на Олимпийских играх года в Италии, а также поделился, как будет проводить первый день в России после возвращения с Игр-2026.

«Родители всегда волнуются на всех соревнованиях, Олимпийские игры не исключение. Всегда были с ними на связи. Своим выступлением доволен, сделал всё, что мог, к чему готовился, то и показал.

Как планирую провести первый день дома? Сегодня у брата День рождения, наверное, будем отмечать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.