Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник сравнил сложность выступления на Олимпиаде с зачётом по матанализу

Гуменник сравнил сложность выступления на Олимпиаде с зачётом по матанализу
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о сложности своего выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сравнив его с зачётом по матанализу.

«Что сложнее — зачёт по матанализу или выступление на Олимпиаде? Наверное, выступление на Олимпиаде, потому что к зачёту можно подготовиться, выделить себе время, подготовиться и знать на сто процентов, что ты готов. А на Олимпиаде очень много факторов, которые могут неожиданно помешать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

Материалы по теме
«Сделал всё, что мог». Гуменник о своём выступлении на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android