Гуменник сравнил сложность выступления на Олимпиаде с зачётом по матанализу

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о сложности своего выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сравнив его с зачётом по матанализу.

«Что сложнее — зачёт по матанализу или выступление на Олимпиаде? Наверное, выступление на Олимпиаде, потому что к зачёту можно подготовиться, выделить себе время, подготовиться и знать на сто процентов, что ты готов. А на Олимпиаде очень много факторов, которые могут неожиданно помешать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.