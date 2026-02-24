Гуменник рассказал, как долетел из Италии в Россию после ОИ-2026

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как долетел из Италии в Россию после Олимпиады-2026. 24 февраля фигурист прилетел в Санкт-Петербург, где его встретили журналисты и болельщики.

«Отлично долетел, быстро. В полёте покушал. Всё супер», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.