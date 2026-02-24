Глейхенгауз: мировое фигурное катание точно не стало хуже, но мы не показали свой уровень

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе поделился мнением об уровне женского фигурного катания после Олимпиады-2026.

— Вы ощутили, что в женском одиночном катании есть регресс?

— Нет. В 2022 Саша прыгнула пять четверных, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На ОИ-2026 от России в фигурном катании выступили Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Они заняли шестые места в турнире одиночников.