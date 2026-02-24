«Счётчики зашкаливали». Гуменник — о всплеске внимания в соцсетях после Олимпиады

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о всплеске внимания в социальных сетях к своей фигуре после проката на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Постарался ответить своим родным и близким, фанатов очень много написало. Когда открывал соцсети, счётчики сообщений зашкаливали — плюс сто сообщений. Пока ответить не смог, просто пост написал: «Спасибо всем большое!». Здесь на интервью тоже могу поблагодарить своих фанатов, спасибо большое за ваши поздравления, за вашу поддержку — и тех, кто был в Милане, и тех, кто из Питера, это приятно, гораздо легче выступать, когда видишь, сколько у тебя фанатов и когда видишь, как они за тебя переживают, болеют», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.