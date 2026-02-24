Даниил Глейхенгауз: боли и травмы были у Петросян весь сезон

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе рассказал о травмах российской фигуристки Аделии Петросян, которая принимала участие на Олимпиаде-2026.

— Многие думали, что у Аделии была травма на Байкале. Были ли осложнения?

— С Байкалом точно в её случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были. Мы об этом рассказывали, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп.