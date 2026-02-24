Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Глейхенгауз: боли и травмы были у Петросян весь сезон

Даниил Глейхенгауз: боли и травмы были у Петросян весь сезон
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе рассказал о травмах российской фигуристки Аделии Петросян, которая принимала участие на Олимпиаде-2026.

— Многие думали, что у Аделии была травма на Байкале. Были ли осложнения?
— С Байкалом точно в её случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были. Мы об этом рассказывали, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп.

Материалы по теме
Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки
Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android