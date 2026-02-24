Скидки
Журова: в теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Валиевой

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова допустила, что российская фигуристка Камила Валиева может выступить на Олимпиаде-2030.

«Уже радует, что вся ситуация вокруг Камилы её не сломала, не разрушила её любовь к фигурному катанию и спорту. Возвращение Валиевой — уже большая победа. Медали здесь имеют меньшее значение.
Не хочется загадывать наперёд, вешать медали на шею. Пример Малинина показал, к каким серьёзным последствиям это может привести. Просто хочется пожелать Камиле удачи на этом нелёгком пути и чтобы травмы обошли её стороной. Она ещё молодая спортсменка по меркам фигурного катания, и у неё ещё всё впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Валиевой. Это будет фантастическая история», — приводит слова Журовой «Советский спорт».

На ОИ-2026 от России в фигурном катании выступили Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Они заняли шестые места в турнире одиночников.

