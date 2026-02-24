Аделия Петросян потеряла свой багаж по прилёте в Москву после Олимпиады в Италии

Багаж российской фигуристки Аделии Петросян не был доставлен в Москву по прибытии из Италии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.