Аделия Петросян ответила на вопрос, выступит ли она на финале гран-при

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии и ответила на вопрос о том, выступит ли она на финале гран-при России.

«Буду ли я выступать на финале гран-при? Я не знаю», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В личном турнире в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. Среди женщин олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Алиса Лью.

На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.