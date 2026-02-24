Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян ответила на вопрос, выступит ли она на финале гран-при

Аделия Петросян ответила на вопрос, выступит ли она на финале гран-при
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вернулась в Россию после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии и ответила на вопрос о том, выступит ли она на финале гран-при России.

«Буду ли я выступать на финале гран-при? Я не знаю», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В личном турнире в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. Среди женщин олимпийской чемпионкой стала американская спортсменка Алиса Лью.

На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android