Фото: Аделия Петросян вернулась в Россию после Олимпиады-2026 в Италии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прилетела в Россию после выступления на Олимпиаде-2026 в Италии. Спортсменка прилетела в Москву. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото возвращения Петросян в Россию.

Ранее сообщалось, что багаж Петросян не был доставлен в Москву по прибытии из Италии.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп.

На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе и завоевали серебряную медаль в ски-альпинизме.