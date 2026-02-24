Скидки
Видео: фанаты встретили Аделию Петросян в аэропорту после возвращения с ОИ-2026

Видео: фанаты встретили Аделию Петросян в аэропорту после возвращения с ОИ-2026
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прилетела в Россию после выступления на Олимпиаде-2026 в Италии. Спортсменка прилетела в Москву. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео того, как россиянку встретили фанаты в аэропорту.

Ранее сообщалось, что багаж Петросян не был доставлен в Москву по прибытии из Италии.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

