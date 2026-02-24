Аделия Петросян отреагировала на утерянный багаж по прилёте в Россию из Италии на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян отреагировала на утерянный багаж после прилета в Россию из Италии, где она выступала на Олимпиаде-2026. Ранее сообщалось, что багаж Петросян не был доставлен в Москву по прибытии из Италии.

«У нас проблемы с багажом», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп.

На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе и завоевали серебряную медаль в ски-альпинизме.