Илья Малинин рассказал, что хочет приехать в Казахстан

Илья Малинин рассказал, что хочет приехать в Казахстан
Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин заявил, что хотел бы посетить Казахстан.

«Я бы очень хотел посетить Казахстан. Я слышал много хорошего об этой стране. Было бы здорово поехать туда с Шайдоровым или другими спортсменами из Казахстана. Я думаю, это была бы отличная поездка», — приводит слова Малинина Sports.kz со ссылкой на Jibek Joly.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Илья Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Золото взял представитель Казахстана Михаил Шойдоров.

Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
