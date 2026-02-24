Аделия Петросян отреагировала на вопрос об ощущениях от нейтрального статуса на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян, ставшая шестой на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д«Ампеццо, ответила на вопрос о своих ощущениях от нейтрального статуса на этом турнире.

— Какие у вас ощущения от нейтрального статуса?

— Ну, по факту статус нейтральный, но, естественно, все люди поддерживают свою страну. И тренеры мои здесь, и федерация была здесь, так что сильного давления из-за этого я не чувствую, — приводит слова Петросян Sport24.

Всего в зимней Олимпиаде-2026 приняли участие 13 российских спортсменов, которые были допущены МОК к соревнованиям исключительно в индивидуальных дисциплинах, после получения нейтрального статуса и прохождения специальной проверки. Нейтральные атлеты из России выступали без флага и гимна и не были допущены на церемонию открытия Игр, однако приняли участие в церемонии закрытия.

Видео: Отношения России и МОК