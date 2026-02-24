Петросян — о восприятии своих прокатов: я как Скарлетт О'Хара — подумаю об этом завтра

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян, ставшая шестой на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д«Ампеццо, ответила на вопрос о восприятии собственных прокатов после выступления.

— Ты сказала, что хотела бы научиться более позитивному восприятию любых своих прокатов, в том числе неудачных, ну и тем более удачных, конечно. То есть нужно как-то в голове у себя немножко покопаться?

— Удачных получается (смеётся). Да, надо сильно покопаться, потому что всё-таки я больше как Скарлетт О'Хара — подумаю об этом завтра. Мне надо наконец-то сесть, всё проанализировать, поговорить с собой и посмотреть, что из этого получится, — приводит слова Петросян Sport24.

На Олимпиаде-2026 Аделия Петросян набрала набрала 214,53 (72,89 + 141,64) балла по сумме оценок за короткую и произвольную программы. После чистого проката КП, который вывел её на промежуточное пятое место, в программу ПП российская фигуристка поставила четверной тулуп — в случае успеха этот элемент мог вывести её на более высокое место, но завершился падением.

Материалы по теме Аделия Петросян отреагировала на вопрос об ощущениях от нейтрального статуса на ОИ-2026

Видео: Четверной флип в исполнении Аделии Петросян