Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян — о восприятии своих прокатов: я как Скарлетт О'Хара — подумаю об этом завтра

Петросян — о восприятии своих прокатов: я как Скарлетт О'Хара — подумаю об этом завтра
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян, ставшая шестой на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д«Ампеццо, ответила на вопрос о восприятии собственных прокатов после выступления.

— Ты сказала, что хотела бы научиться более позитивному восприятию любых своих прокатов, в том числе неудачных, ну и тем более удачных, конечно. То есть нужно как-то в голове у себя немножко покопаться?
— Удачных получается (смеётся). Да, надо сильно покопаться, потому что всё-таки я больше как Скарлетт О'Хара — подумаю об этом завтра. Мне надо наконец-то сесть, всё проанализировать, поговорить с собой и посмотреть, что из этого получится, — приводит слова Петросян Sport24.

На Олимпиаде-2026 Аделия Петросян набрала набрала 214,53 (72,89 + 141,64) балла по сумме оценок за короткую и произвольную программы. После чистого проката КП, который вывел её на промежуточное пятое место, в программу ПП российская фигуристка поставила четверной тулуп — в случае успеха этот элемент мог вывести её на более высокое место, но завершился падением.

Материалы по теме
Аделия Петросян отреагировала на вопрос об ощущениях от нейтрального статуса на ОИ-2026

Видео: Четверной флип в исполнении Аделии Петросян

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android