«Я не очень согласна с результатом в танцах». Крылова — о победителях Олимпиады-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, а ныне тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова рассказала, кто, по её мнению, должен был выиграть Олимпиаду-2026 в танцах на льду.

«Считаю, справедливее было поставить выше Чок и Бэйтса — по выступлению, по чистоте проката, по всем составляющим. Потому что французы не катались чисто: ошибались на твиззлах, в дорожке, весь перформанс не был оптимальным. Видимо, сказалась политика, на Олимпийских играх своя политика. Но я не очень согласна с результатом в танцах, и многие, с кем я говорила, солидарны со мной. У французской пары было чемпионское катание, но не на этом старте. Я, как и многие, за них болела, но в этот день у них не всё получилось. Моё мнение – Чок и Бэйтс должны были выиграть Олимпиаду. Думаю, что участие в командном турнире Игр вымотало всех. И катание в произвольном танце было не лучшим у всех, кроме канадцев.

Чок и Бэйтс катали чисто, но в эмоциональном плане были уже на последнем дыхании. Им было очень тяжело, не было такого олимпийского перформанса, которого все ждали. А у французов, наверное, это было худшее выступление. Да, это новая пара, и им было тяжело, ведь за сезон сложно привыкнуть друг к другу. Было очень сложно, особенно Сизерону. Они хороши и здорово выступали на чемпионате Европы и Гран-при. Но в течение сезона были ошибки, потому что даже такой великий фигурист, как Сизерон, должен скататься со своей партнёршей. Он возлагал на себя большие надежды, что сможет здесь всё вытянуть. Мне жаль, но он не смог», — цитирует Крылову «РИА Новости Спорт».