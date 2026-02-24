Этери Тутберидзе опубликовала пост по окончании Олимпийских игр — 2026

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опубликовала у себя на странице в соцсети небольшой пост по окончании Олимпийских игр — 2026. Олимпиада завершилась в воскресенье, 22 февраля.

Помимо того, сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе отмечает день рождения.

Фото: Личный архив Этери Тутберидзе

«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чём можно сказать.

Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — подписала тренер фотографию, где стоит на фоне олимпийских колец в Италии.

Среди подопечных Тутберидзе на Олимпиаде-2026 россиянка Аделия Петросян заняла шестое место, представитель Грузии Ника Эгадзе расположился на девятой строчке в соревнованиях мужчин.

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным за Грузию и тренирующаяся в Монреале, заняла 13-е место.