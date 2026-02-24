«Меня наконец услышали и мне многое дали». Шайдоров — об условиях тренировок в Алматы

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, произошли ли изменения в условиях его тренировочного процесса за год после завоевания серебряной медали на чемпионате мира — 2025.

Ранее спортсмен сообщал, что в его родном городе, Алма-Ате, есть существенные проблемы с наличием тренировочного льда. В 2018 году фигурист частично перебрался в Сочи для тренировок в России.

— В апреле прошлого года мы делали с вами интервью, в котором вы говорили, что вам негде тренироваться в Алма-Ате. Был большой резонанс, сегодня снова это интервью активно обсуждается. Лёд после него дали. Расскажите, что у вас изменилось с момента интервью и до Олимпиады?

— После того как стал вторым на чемпионате мира в 2025 году, многое изменилось. До серебряной медали, после чемпионата четырёх континентов, я ходил в дирекцию развития спорта и просил, чтобы мне повысили зарплату, тренерам, кого-то из специалистов взяли в штат. Тогда у меня была небольшая зарплата, я очень долго просил её повысить.

Потому что не хватало на какие-то мои расходы подготовительные. Мне нужно было оплачивать услуги специалистов, необходимо было покупать костюмы, думать о будущем, потому что программы дорогие. Для меня деньги — это инструмент, чтобы я рос. В олимпийский сезон меня наконец услышали и мне многое дали. Выделили хорошую зарплату мне и моим тренерам. Предоставили лёд на «Халык Арене».

— То есть тренироваться в Алма-Ате вы смогли только с весны прошлого года?

— Да. Это первый сезон, когда мне оплатили программу. Первый сезон, когда мне оплатили костюмы. И это первый сезон, когда у меня появился врач. Федерация оплатила лицензию на музыку. Был предоставлен лёд.

И я благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алма-Ате, в своём любимом и родном городе. Это была моя мечта. Также я мог проводить тренировочные занятия и в Астане, когда находился там, в столице. Этому всему я безумно был рад. Всегда хотел, чтобы мой тренировочный процесс проходил на родине, — приводит слова Шайдорова Tengrinews.