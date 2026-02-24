Скидки
Михаил Шайдоров рассказал, как его отец продал машину, чтобы сын мог тренироваться

Михаил Шайдоров рассказал, как его отец продал машину, чтобы сын мог тренироваться
Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров подробно рассказал о жизненном эпизоде, когда его отцу пришлось продать машину, чтобы сын мог тренироваться на более высоком уровне, а также высоко оценил поддержку своего тренера, олимпийского чемпиона (1994) Алексея Урманова.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Расскажите подробнее про историю, когда отец продал машину, чтобы вы могли тренироваться. Сейчас она тоже активно обсуждается.
— Это действительно очень интересная история. Это произошло очень быстро в моменте. Я катался одно время в Акбулаке в Талгаре. Это было единственное место, где я мог тренироваться. Это был 2018 год, льда практически нигде не было, никто его не давал. И приходилось туда ездить, потому что там можно было кататься сколько хочешь, практически не было людей.

Там катался и понимал, что угасаю как спортсмен, а я очень хочу двигаться дальше. Мне было 14 лет. И я говорил папе, что нужно ехать куда-то, чтобы мог расти. И отец решил позвонить Алексею Урманову, потому что мы с ним были знакомы ещё с 2017 года, я был у него на сборах. Алексей Евгеньевич сказал: «Да, приезжайте».

И папа буквально за день-два продал машину, и на эти деньги мы поехали в Сочи, чтобы я мог тренироваться. На протяжении четырёх-пяти лет практически всегда тренировался в Сочи. Мне было очень тяжело. У фигуристов нет межсезонья как такового. Даже в этот период ты тренируешься. У тебя есть две недели в году, когда ты можешь куда-то съездить. Но обычно эти две недели я болел, пару раз приезжал домой в Алма-Ату, чтобы побыть с семьёй. Но основное время я находился в Сочи.

Мне было сложно, потому что там всё совершенно другое: город, иной менталитет. Родители были рядом, но тот период стал достаточно тяжёлым в моей жизни. Было очень много положительных моментов, я познакомился с чемпионами, со многими фигуристами. Но для меня это было больше каким-то испытанием, которое я прошёл.

Потом, начиная с 2022 года, я часто приезжал в Алма-Ату, мне не хватало льда, но хотел быть в Алма-Ате. Когда ты на родине, это всё другое! Мне дома очень хорошо. А тогда папа продал машину, и какие-то годы были очень тяжёлые, у нас не хватало денег. И Алексей Евгеньевич Урманов занимался тогда со мной бесплатно, у него не было зарплаты. Это было только на его энтузиазме. И вот куда этот самый энтузиазм в итоге привёл.

Возвращаясь к теме зарплат, тренер, который готовит спортсмена высокого класса, естественно, не является каким-то неизвестным специалистом. У всех за плечами богатый опыт, известные воспитанники либо успешный спортивный путь фигуриста.

Алексей Урманов — олимпийский чемпион, специалист высокого уровня. Мы давно работаем вместе, и в какой-то период он вообще помогал мне практически на благотворительных началах, за что я ему отдельно благодарен. Но олимпийский сезон — это уже другой объём работы и ответственности, поэтому, конечно, его труд должен оплачиваться как работа профессионального тренера.

И я благодарен, что в олимпийский сезон меня поддержали финансово и Алексею Евгеньевичу оплачивали труд.

В нашем виде спорта это обычная практика: если ты хочешь конкурировать и показывать результат, нужно работать с сильными специалистами. Это нормальные рабочие процессы, без которых сложно рассчитывать на высокий уровень, — цитирует Шайдорова Tengriwens.

