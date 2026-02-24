Михаил Шайдоров рассказал, как его отец продал машину, чтобы сын мог тренироваться

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров подробно рассказал о жизненном эпизоде, когда его отцу пришлось продать машину, чтобы сын мог тренироваться на более высоком уровне, а также высоко оценил поддержку своего тренера, олимпийского чемпиона (1994) Алексея Урманова.

— Расскажите подробнее про историю, когда отец продал машину, чтобы вы могли тренироваться. Сейчас она тоже активно обсуждается.

— Это действительно очень интересная история. Это произошло очень быстро в моменте. Я катался одно время в Акбулаке в Талгаре. Это было единственное место, где я мог тренироваться. Это был 2018 год, льда практически нигде не было, никто его не давал. И приходилось туда ездить, потому что там можно было кататься сколько хочешь, практически не было людей.

Там катался и понимал, что угасаю как спортсмен, а я очень хочу двигаться дальше. Мне было 14 лет. И я говорил папе, что нужно ехать куда-то, чтобы мог расти. И отец решил позвонить Алексею Урманову, потому что мы с ним были знакомы ещё с 2017 года, я был у него на сборах. Алексей Евгеньевич сказал: «Да, приезжайте».

И папа буквально за день-два продал машину, и на эти деньги мы поехали в Сочи, чтобы я мог тренироваться. На протяжении четырёх-пяти лет практически всегда тренировался в Сочи. Мне было очень тяжело. У фигуристов нет межсезонья как такового. Даже в этот период ты тренируешься. У тебя есть две недели в году, когда ты можешь куда-то съездить. Но обычно эти две недели я болел, пару раз приезжал домой в Алма-Ату, чтобы побыть с семьёй. Но основное время я находился в Сочи.

Мне было сложно, потому что там всё совершенно другое: город, иной менталитет. Родители были рядом, но тот период стал достаточно тяжёлым в моей жизни. Было очень много положительных моментов, я познакомился с чемпионами, со многими фигуристами. Но для меня это было больше каким-то испытанием, которое я прошёл.

Потом, начиная с 2022 года, я часто приезжал в Алма-Ату, мне не хватало льда, но хотел быть в Алма-Ате. Когда ты на родине, это всё другое! Мне дома очень хорошо. А тогда папа продал машину, и какие-то годы были очень тяжёлые, у нас не хватало денег. И Алексей Евгеньевич Урманов занимался тогда со мной бесплатно, у него не было зарплаты. Это было только на его энтузиазме. И вот куда этот самый энтузиазм в итоге привёл.

Возвращаясь к теме зарплат, тренер, который готовит спортсмена высокого класса, естественно, не является каким-то неизвестным специалистом. У всех за плечами богатый опыт, известные воспитанники либо успешный спортивный путь фигуриста.

Алексей Урманов — олимпийский чемпион, специалист высокого уровня. Мы давно работаем вместе, и в какой-то период он вообще помогал мне практически на благотворительных началах, за что я ему отдельно благодарен. Но олимпийский сезон — это уже другой объём работы и ответственности, поэтому, конечно, его труд должен оплачиваться как работа профессионального тренера.

И я благодарен, что в олимпийский сезон меня поддержали финансово и Алексею Евгеньевичу оплачивали труд.

В нашем виде спорта это обычная практика: если ты хочешь конкурировать и показывать результат, нужно работать с сильными специалистами. Это нормальные рабочие процессы, без которых сложно рассчитывать на высокий уровень, — цитирует Шайдорова Tengriwens.