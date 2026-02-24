Скидки
Forbes поставил под сомнение честность судьи из Казахстана, отдавшей Петросян золото ОИ

Комментарии

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором детально разобрал оценки казахстанской судьи Надежды Парецкой на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Согласно анализу Forbes, Парецкая поставила на первое место россиянку Аделию Петросян (233,27 балла). Второе место судья отдала японке Ами Накаи (221,11), а тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Японии Каори Сакамото (220,11). Американка Алиса Лью, которая стала чемпионкой Игр-2026, заняла по её оценкам четвёртое место.

Журналисты издания подсчитали, что Лью получила от Парецкой на 8,5 балла меньше средней оценки остальных членов жюри, а Эмбер Гленн — на 5,2 балла меньше. Петросян казахстанский арбитр оценила на 8,7 балла выше, чем в среднем другие судьи. В Forbes назвали оценки Парецкой методиками холодной войны.

