Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это мои мысли о том, через что прохожу сейчас». Малинин — о показательном номере на ОИ

«Это мои мысли о том, через что прохожу сейчас». Малинин — о показательном номере на ОИ
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о своём показательном выступлении на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Это было такое знаковое выступление. То, что я особенно чувствую и то, что на самом деле происходит с моими эмоциями. Это мои мысли о том, через что я прохожу сейчас, если честно. Через что прохожу каждый день, находясь под пристальным вниманием и давлением, с чем не каждый спортсмен способен справиться. Честно говоря, не думаю, что был готов к этому на этих Олимпийских играх.

Так что, честно говоря, думаю, в любом случае, что бы ни случилось, всегда благодарен за эту возможность приехать сюда. По стопам моих родителей. Они смотрели на меня, были рядом на каждом этапе пути, а я так рад, ведь без них меня бы сегодня здесь не было. С нетерпением жду будущего. Думаю, что есть так много ярких вещей в жизни», — приводит слова Малинина NUR.KZ.

Материалы по теме
Илья Малинин рассказал, что хочет приехать в Казахстан
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android